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Трампу отправили подозрительный конверт, секретная служба не дремала

Политика

Пакет был перехвачен и в Белый дом не попал

Трампу отправили подозрительный конверт, секретная служба не дремала
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 3 октября 2018, 07:58 — REGNUM  Секретная служба США перехватила подозрительный конверт, адресованный главе Белого дома Дональду Трампу. Об этом сообщается в заявлении организации, отвечающей за охрану первого лица государства. Уточняется, что инцидент произошёл 1 октября.

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«Секретная служба может подтвердить получение подозрительного конверта, адресованного президенту, 1 октября 2018 года. Конверт был получен не в Белом доме и никогда не попадал в Белый дом», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что по данному факту спецслужбы проводят совместное с полицией расследование. Других подробностей не сообщается.

Добавим, что ранее подозрительные письма со следами токсичного вещества были направлены и в Пентагон. Они были адресованы министру обороны Джеймсу Мэттису и руководителю военно-морских операций ВМС США адмиралу Джону Ричардсону. Однако они также были перехвачены и в здание минобороны США не попали.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года неизвестные направили на военные объекты в США шесть пакетов с взрывчатыми веществами. Они были доставлены почтой в течение одного дня по нескольким адресам: на почтовую сортировку ЦРУ, Белого дома, военный объект ВМС США в Дальгрене (Вирджиния), а также в Национальное агентство геопространственной разведки и Университет обороны в Форт-Белвуар (Вирджиния). Все они нейтрализованы, федеральное бюро начало расследование.

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