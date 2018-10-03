Среда, 3 Октября 2018 года
08:27:15 МСК

Клинтон сравнила «вмешательство России» в выборы с терактами 11 сентября

Политика

В обоих случаях «иностранное государство совершило нападение на США», считает Клинтон

Клинтон сравнила «вмешательство России» в выборы с терактами 11 сентября
Gage Skidmore
Хиллари Клинтон

Вашингтон, 3 октября 2018, 07:57 — REGNUM  Бывший госсекретарь и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон сравнила «вмешательство России» в американские выборы 2016 года с терактами 11 сентября 2001 года, сообщает The Washington Post.

По ее словам, в обоих случаях «иностранное государство совершило нападение на США», однако во втором случае американский лидер ничего не сделал.

«Это можно было бы сравнить, если после 11 сентября Джордж Буш-младший (действующий на тот момент президент США) сказал: «Ну, у меня нет времени беспокоиться об этом», — заявила Клинтон.

Читайте также: Лавров: Заявления США о «вмешательстве РФ в выборы» — «пустая трепотня»

Напомним, тема «вмешательства России» в ход выборов президента США в 2016 году была вброшена в американское информационное пространство Демократической партией и ее кандидатом на пост президента Хиллари Клинтон.

С помощью этого она рассчитывала занизить рейтинг второго кандидата Дональда Трампа и победить, но её расчёты не оправдались. С января 2017 года американские спецслужбы занялись расследованием «вмешательства России», однако до сих пор никаких доказательств представлено не было.

Читайте также: Трамп: Расследование «российского вмешательства» основано на мошенничестве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационная война против России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить