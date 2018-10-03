Двое подчиненных ушли от спецпрокурора США Мюллера

Вашингтон, , 07:49 — REGNUM Команду спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего «вмешательство» России в дела США, покинули два сотрудника минюста. Об этом сообщил официальный представитель аппарата спецпрокурора Питер Карр, передает телеканал Fox News.

Прокурор Брэндон Ван Грэк вернулся к исполнению обязанностей в минюсте. В числе прочего он занимается расследованием в отношении экс-помощника главы США по национальной безопасности Майкла Флинна.

Из команды Мюллера в октябре также выйдет прокурор Кайл Фрини. Его ждут дела по борьбе с легализацией криминальных доходов.

Ранее Мюллера уже покинули два сотрудника. Это может означать, что спецпрокурор сворачивает ряд направлений расследования ради концентрации усилий на самом важном, отмечает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, Мюллер более года расследует приписываемое России вмешательство в выборы главы США в 2016 году. В рамках этого дела 12 гражданам России, а также пяти гражданам США и одному голландцу предъявлены обвинения. Москва отвергает любые обвинения в попытках влияния на внутренние процессы в других странах.

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