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ВКС РФ за 2018 год засекли 40 пусков баллистических и космических ракет

Политика

Специалисты ведомства десять раз предупреждали об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки

ВКС РФ за 2018 год засекли 40 пусков баллистических и космических ракет
Иллюстрация: Mil.ru
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подводной лодки

Москва, 3 октября 2018, 07:38 — REGNUM  Более 40 пусков баллистических ракет и ракет космического назначения зафиксировали специалисты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в 2018 году. Об этом гласит инфографика, опубликованная 3 октября в газете «Красная звезда».

Также сообщается, что ВКС РФ обнаружили и приняли на сопровождение около 900 новых космических объектов. Кроме того, космические войска сопроводили 14 пусков с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный. Отмечается, что специалисты ведомства десять раз предупреждали об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа первый замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не планирует размещать оружие в космосе первой и рассчитывает, что такая позиция будет принята во внимание властями США.

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Министерство обороны России
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