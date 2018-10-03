Путин проведёт переговоры с Федеральным канцлером Австрии

Санкт-Петербург, , 07:35 — REGNUM Сегодня, 3 октября, в Санкт-Петербурге состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с Федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем. Канцлер прибудет в Россию с рабочим визитом. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудят и перспективы развития российско-австрийских отношений, а также актуальные международные проблемы, сообщается на сайте Кремля.

Затем Путин и Курц примут участие в церемонии открытия художественной выставки Государственного Эрмитажа и венского Музея истории искусств «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена».

Позже в Санкт-Петербурге глава российского государства встретится с финалистами конкурса «Учитель года-2018».

Читайте: Канцлер Австрии встретится с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге

Как сообщало ИА REGNUM , встреча президента РФ Владимира Путина с Федерального канцлер Австрии Себастиана Курца будет сосредоточена вокруг отношений между Евросоюзом и Россией, ситуации на Украине и в Сирии. Австрия заинтересована в активизации диалога между Брюсселем и Москвой. Это будет четвертая встреча двух политиков с начала 2018 года.

А также: Владимир Путин примет канцлера Австрии в Санкт-Петербурге