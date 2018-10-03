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Путин проведёт переговоры с Федеральным канцлером Австрии

Политика

Лидеры двух стран обсудят перспективы развития российско-австрийских отношений

Путин проведёт переговоры с Федеральным канцлером Австрии
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин и Себастьян Курц

Санкт-Петербург, 3 октября 2018, 07:35 — REGNUM  Сегодня, 3 октября, в Санкт-Петербурге состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с Федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем. Канцлер прибудет в Россию с рабочим визитом. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудят и перспективы развития российско-австрийских отношений, а также актуальные международные проблемы, сообщается на сайте Кремля.

Затем Путин и Курц примут участие в церемонии открытия художественной выставки Государственного Эрмитажа и венского Музея истории искусств «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена».

Позже в Санкт-Петербурге глава российского государства встретится с финалистами конкурса «Учитель года-2018».

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Как сообщало ИА REGNUM , встреча президента РФ Владимира Путина с Федерального канцлер Австрии Себастиана Курца будет сосредоточена вокруг отношений между Евросоюзом и Россией, ситуации на Украине и в Сирии. Австрия заинтересована в активизации диалога между Брюсселем и Москвой. Это будет четвертая встреча двух политиков с начала 2018 года.

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Политическая жизнь Австрии
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