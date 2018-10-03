Парламент Венесуэлы «усыновил» боливийского лидера Эво Моралеса

Каракас, , 08:31 — REGNUM Парламент Венесуэлы присвоил статус выдающегося сына Республики президенту Боливии Эво Моралесу, сообщает агентство Prensa Latina.

2 октября парламент опубликовал коммюнике, в котором признает неоценимые заслуги «брата (…) в его действиях по защите священных прав народов региона».

Подчеркивается вклад Эво Моралеса в построение альтернативной политической модели континента Южная Америка, работа бок о бок с Венесуэлой для достижения этой цели. Также в тексте парламент признает притязания Боливии на прибрежные территории Чили с целью получить выход к морю.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге решил в пользу Чили многолетний спорт между двумя странами. Боливия хотела вернуть в свой состав территории, завоеванные Чили по итогам войны 1879−1883 годов.

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