Учения России и Индии «Индра» пройдут с 18 по 28 ноября

Хабаровск, , 07:32 — REGNUM На территории Индии с 18 по 28 ноября состоятся совместные российско-индийские учения «Индра-2018». Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Даты проведения учений представители сторон согласовали на итоговой подготовительной конференции в Индии. Российской делегацией руководил командующий общевойсковым объединением ВВО генерал-майор Олег Цеков.

Маневры пройдут в индийском штате Уттар Прадеш, на полигоне близ поселка Бабина. С российской стороны ожидается участие около 250 военнослужащих мотострелкового соединения ВВО из Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, к учениям «Индра-2018» будут привлечены около 500 военнослужащих России и Индии. В ходе учений они отработают вопросы организации взаимодействия между штабами и подразделениями, планирование совместных действий при миротворческой операции, а также тактические действия объединенной группировки войск по нейтрализации условного бандформирования.

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