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Канада пообещала помочь пострадавшим от стихии жителям Индонезии

Политика

В пострадавшие районы страны будет доставляться питьевая вода, продовольствие, там будет оказываться первая медицинская помощь

Оттава, 3 октября 2018, 07:27 — REGNUM  Правительство Канады выделит организациям, участвующим в устранении последствий стихийного бедствия в Индонезии финансовую помощь в размере $1,5 млн. Об этом сообщает 2 октября пресс-служба канадского правительства.

«Когда незащищенные группы населения в любой точке мира сталкиваются с такими смертоносными гуманитарными катастрофами, как эта, канадцы всегда будут готовы помочь им», — говорится в сообщении.

Отмечается, что канадская помощь будет направлена на удовлетворение неотложных потребностей жителей Индонезии, пострадавших от землетрясения и цунами. В пострадавшие районы будет доставляться питьевая вода, продовольствие, там будет оказываться первая медицинская помощь.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате произошедшего 28 сентября землетрясения магнитудой 7,4 и последовавшего за толчками цунами в Индонезии погибли более 1,2 тыс. человек, сотни местных жителей получили тяжелые ранения.

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Землетрясения
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