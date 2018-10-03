Премьер-министр Франции отменил свою поездку в ЮАР

Париж, , 07:27 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп, который был назначен главой государства в качестве временного министра внутренних дел, объявил, что отменил запланированную поездку в Южную Африку, сообщает Le Figaro.

Эдуард Филипп должен был совершить визит в Южную Африку с 4 по 5 октября, где планировал встретится с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Цель визита — продолжить «развитие стратегических интересов» между Францией и ЮАР.

На дипломатическом и политическом уровне Эдуард Филипп собирался встретится в Претории с президентом страны, избранным в феврале, и вице-президентом Дэвидом Мабузой. На экономическом уровне было запланировано выступление Эдуарда Филиппа на бизнес-форуме в Йоханнесбурге, чтобы призвать к укреплению торговли и привлечению инвестиций.

Сирил Рамафоса был избран новым президентом ЮАР 15 февраля 2018 года. Предыдущий президент Джейкоб Зума, находившийся у власти с 2009 года, добровольно покинул свой пост.

Напомним, президент Франции принял отставку министра внутренних дел Жерара Коломба 2 октября 2018 года.