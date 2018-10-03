Постпред США при НАТО пояснила свои угрозы уничтожать российские ракеты

Вашингтон, , 07:21 — REGNUM Возможное уничтожение российских ракет, о котором заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли-Хатчисон, не означает нанесения превентивного удара по России. Об этом заявила сама американский дипломат, комментируя сделанное ранее заявление.

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«Я не говорила о том, чтобы наносить превентивный удар по России. Моя мысль заключалась в том, что России необходимо вернуться к выполнению ДРСМД, в противном случае мы будем вынуждены ответить зеркально на её потенциал, чтобы защитить интересы США и НАТО», — написала Бейли-Хатчисон в Twitter.

https://twitter.com/USAmbNATO/status/1047203183964160000

Также постпред США при Североатлантическом альянсе отметила, что «нынешняя ситуация с вопиющими нарушениями со стороны России неприемлема».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли-Хатчисон пригрозила, что Вашингтон постарается уничтожить российское ракетное оружие, которое якобы разрабатывается в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), ещё на стадии разработки.

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Угрозы американского дипломата в РФ без ответа не оставили. Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что агрессивность США «прямо пропорциональна их некомпетентности». А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала представителей альянса НАТО «безответственно агрессивными в своей опасной риторике».

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