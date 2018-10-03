Среда, 3 Октября 2018 года
08:29:33 МСК

Видео поставки ЗРК С-300 в Сирию попало в СМИ

Политика

На кадрах видно, что комплексы С-300 были доставлены на авиабазу Хмеймим в Сирии на самолете Ан-124-100 «Руслан»

Дамаск, 3 октября 2018, 07:18 — REGNUM  Короткое видео, на котором зафиксирована поставка в Сирию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300, обнародовал телеканал «Звезда».

На кадрах видно, что комплексы С-300 были доставлены на авиабазу Хмеймим в Сирии на самолете Ан-124−100 «Руслан». Отметим, что военные выгружали комплексы в темное время суток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение Москва о передаче ЗРК С-300 Дамаску приняла после того, как российский самолёт-разведчик Ил-20 в ночь на 18 сентября был сбит средствами ПВО Сирии во время отражения атаки истребителей F-16 ВВС Израиля.

Читайте также: В Иране заявили о пользе поставок С-300 для безопасности Сирии

А также: Госдеп о поставке Сирии российских ЗРК С-300: Мы не в курсе…

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гибель самолёта-разведчика российской армии Ил-20 в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить