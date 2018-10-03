Видео поставки ЗРК С-300 в Сирию попало в СМИ

Дамаск, , 07:18 — REGNUM Короткое видео, на котором зафиксирована поставка в Сирию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300, обнародовал телеканал «Звезда».

На кадрах видно, что комплексы С-300 были доставлены на авиабазу Хмеймим в Сирии на самолете Ан-124−100 «Руслан». Отметим, что военные выгружали комплексы в темное время суток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение Москва о передаче ЗРК С-300 Дамаску приняла после того, как российский самолёт-разведчик Ил-20 в ночь на 18 сентября был сбит средствами ПВО Сирии во время отражения атаки истребителей F-16 ВВС Израиля.

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