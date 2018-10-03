Белый дом обвинил New York Times в непрофессионализме

Вашингтон, , 05:56 — REGNUM Расследование, которое провела газета The New York Times, обвинившая американского президента Дональда Трампа в уходе от налогов в 90-е годы, — это не то, чем должно заниматься СМИ, заявила официальный представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

Комментируя итоги расследования газеты, Сандерс заявила:

«[Отец главы США] Фред Трамп умер почти 20 лет назад, и грустно быть свидетелем вводящих в заблуждение нападок на семью Трампа провальной газетой The New York Times».

Представитель администрации Трампа отметила, что декларации по налогам, в которых фигурируют данные его семьи, прошли проверку много лет назад.

«The New York Times и другие СМИ, которым доверяют американцы, находятся на рекордно низком уровне, потому что они круглосуточно совершают нападки на президента и его семью вместо того, чтобы сообщать новости», — сказала Сандерс

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обвинения в адрес Трампа появились в американской газете The New York Times 2 октября. Согласно выводам, к которым пришло расследование, Трамп в 1990-х годах уклонялся от уплаты налогов при получении наследства от отца. Адвокат американского лидера назвал расследование 100%-ной фальшивкой.

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