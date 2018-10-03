В Якутии назначены четыре министра

Якутск, , 05:39 — REGNUM В правительстве Якутии новые назначения. Высокие должности по указу главы региона Айсена Николаева получили шесть человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Секретариат главы республики возглавил экс-руководитель аппарата администрации Якутска Георгий Михайлов, региональный госкомитет по занятости населения — занимавший эту должность до отставки правительства Якутии Степан Москвитин.

Министром инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий останется получивший эту должность с приставкой врио в июле экс-директор технопарка «Якутия» Анатолий Семёнов. Сферой транспорта и дорожного хозяйства продолжит руководить до прихода Николаева находившийся в этом ведомстве на месте заместителя Александр Тарасов.

Кресло министра промышленности и геологии сохранил за собой Максим Терещенко. Министром труда и социального развития республики стала ранее занимавшая в этом же ведомстве должность заместителя Елена Волкова,

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Как сообщало ИА REGNUM, сразу после инаугурации главы Якутии Айсена Николаева правительство республики сложило свои полномочия. Чиновники продолжают исполнять свои обязанности до формирования новой структуры правительства. Определить новый состав кабинета министров Айсен Николаев обещал в октябре.