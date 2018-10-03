Племянница Скрипаля хочет встретиться с Петровым и Бошировым

Москва, , 05:19 — REGNUM Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила о желании встретиться с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Великобритания обвиняет в отравлении ее дяди. Об этом заявила сама Виктория Скрипаль в интервью «Известиям».

По ее словам, она не верит в причастность России к инциденту с якобы отравлением в английском городе Солсбери. Она считает, что личная встреча с Петровым и Бошировым могла бы способствовать доказательству их невиновности.

«Я хочу посмотреть им в глаза и убедиться», — заявила она.

Виктория подчеркнула, что у Петрова и Боширова должно быть право доказать свою невиновность.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль заявил, что сомневается в причастности России к его отравлению. Он не только не верит в «российский след» в инциденте в Солсбери, но и полностью поддерживает российскую внешнюю политику.

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