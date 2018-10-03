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Путин ужесточил наказание за отказ опровергать ложные сведения

Политика

Подписанные законы вносят поправки в Кодекс административных правонарушений и Уголовный кодекс РФ

Москва, 3 октября 2018, 05:03 — REGNUM  Президент России Владимир Путин подписал два федеральных закона, которые предусматривают ужесточение ответственности, вплоть до уголовной, за неисполнение решения суда об удалении или опровержении ложной информации, в том числе и в интернете. Соответствующие законы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Законы вносят поправки в Кодекс административных правонарушений и Уголовный кодекс РФ. Поправки предполагают ужесточения наказаний за неисполнение решений суда, в том числе и за неисполнение требований о прекращении распространения ложной информации или отказ опровергнуть информацию, признанную судом ложной.

Напомним, законопроекты приняты Госдумой 20 сентября, одобрены Совфедом 26 сентября. Как ранее сообщало ИА REGNUM, поправки об уголовной ответственности за неисполнение решения суда о прекращении распространения или опровержения недостоверной информации инициированы депутатами Сергеем Боярским, Михаилом Емельяновым, Дмитрием Вяткиным и Александром Грибовым.

Читайте ранее в этом сюжете: Распространение ложной информации должно быть прекращено — эксперт

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