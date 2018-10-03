Кадровый «экспорт» из Татарии: у нижегородской госкорпорации — новый глава

Нижний Новгород, , 04:25 — REGNUM В учреждённом правительством Нижегородской области АО «Корпорация развития Нижегородской области» сменился директор — отработавшего всего пять месяцев Максима Тевса заменили на уроженца Казани Тимура Халитова. Это второй выходец из ОЭЗ «Иннополис», которого в свою команду пригласил глава региона Глеб Никитин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, о старте работы корпорации развития нижегородские власти объявили в мае 2018 года. Тогда же гендиректором назначили Максима Тевса, о котором глава региона говорил, как о человеке, чей «опыт и знания позволят изменить принципы работы с инвесторами в Нижегородской области, увеличить объем привлекаемых инвестиций в экономику региона и существенно сократить как временные, так и финансовые издержки инвестора при создании новых предприятий и развитии существующих». На сегодня правительственная корпорация ведёт сопровождение 25 проектов общим объёмом инвестиций свыше 60,7 млрд рублей, которые на выходе должны дать почти 5,4 тыс. рабочих мест. Ещё по 21 проекту идёт отбор площадки. В них объём вложений составит более 26,7 млрд рублей, что позволит создать в регионе свыше 4 тыс. рабочих мест.

Относительно судьбы бывшего руководителя в пресс-службе правительства ответили лаконично — «покинул пост».

Новый глава АО — 41-летний Тимур Халитов окончил юридический факультет Казанского государственного университета по специальности «юриспруденция». По правовому направлению, начиная с 1999 года он отработал на разных предприятиях, в том числе в структурах «Татэнерго», с 2013 по 2017 год был заместителем гендиректора по правовым вопросам АО «ОЭЗ «Иннополис», а с марта 2017 года и до назначения в Нижний Новгород был руководителем проекта ОЭЗ «Иннополис» АО «АйСиЭл КПО ВС». Помимо этого, Халитов — двукратный чемпион России по каратэ Киокусинкай.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это второй выходец из Иннополиса в команде Глеба Никитина. С начала июля 2018 года заместителем губернатора является бывший гендиректор АО «ОЭЗ «Иннополис» Игорь Носов.

Читайте также: Интриге конец: выходец из Татарии стал нижегородским вице-губернатором