Глава МВД Франции уволен

Париж, , 03:57 — REGNUM Отставка французского министра внутренних дел Жерара Коллона принята президентом страны Эмманюэлем Макроном, сообщает BFMTV.

До того, как Коллону подыщут замену, французский премьер-министр Эдуар Филипп найдет человека, который будет временно занимать эту должность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября Макрон не одобрил заявление Коллона об уходе, который до того анонсировал планы баллотироваться в 2020 году в мэры города Лиона (Франция).

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