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Глава МВД Франции уволен

Политика

Отставка Коллона принята

Париж, 3 октября 2018, 03:57 — REGNUM  Отставка французского министра внутренних дел Жерара Коллона принята президентом страны Эмманюэлем Макроном, сообщает BFMTV.

До того, как Коллону подыщут замену, французский премьер-министр Эдуар Филипп найдет человека, который будет временно занимать эту должность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября Макрон не одобрил заявление Коллона об уходе, который до того анонсировал планы баллотироваться в 2020 году в мэры города Лиона (Франция).

Читайте ранее в этом сюжете: Le Figaro: Эммануэль Макрон не принял отставку главы МВД Франции

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Политическая жизнь Франции
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