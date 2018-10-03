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NYT обвинила Трампа в уклонении от уплаты налогов

Политика

Представители Трампа назвали эти данные фальшивыми

Нью-Йорк, США, 3 октября 2018, 03:51 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп в 1990-х годах использовал схему по уходу от налогов при получении наследства своего отца, заявляет газета The New York Times в своем расследовании.

«Расследование нашей газеты основано на обширной базе конфиденциальных налоговых деклараций и финансовых отчетов, которые показывают, что мистер Трамп получал не менее $413 миллионов сегодняшних долларов от империи недвижимости своего отца, начиная с младенчества и по сей день», — заявляет издание.

Газета утверждает, что родители Трампа платили ему эти деньги в благодарность за помощь в уклонении от налогов. По их данным, он и его родственники создавали фирмы-однодневки, чтобы замаскировать получаемые от родителей миллионы долларов.

Сам Трамп отказался давать комментарии по поводу этой публикации, однако его адвокат Чарльз Хардер уже назвал сведения, приведенные в расследовании, «100-процентной фальшивкой».

Как сообщало ИА REGNUM, соратник и экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт был осужден за уклонение от уплаты налогов и финансовые махинации. Суд признал Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения, теперь ему грозит длительное заключение.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп заявил о готовности рассмотреть вопрос о помиловании Манафорта

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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