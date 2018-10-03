Актер Пашинин объяснил, зачем он провоцирует СБУ

Киев, , 03:35 — REGNUM Находящийся на войне в Донбассе в рядах ВСУ российский актер Анатолий Пашинин заявил, что СБУ прослушивает его и он, чтобы доказать это, специально говорит по телефону разные «чудовищные вещи». Соответствующее видео выложено на YouTube.

«Эти мерзавцы не остановятся ни перед чем. Мой телефон прослушивается», — сказал Пашинин.

Он заявил, что в определенный момент его провокационные высказывания сработают, и тогда слежка СБУ за ним станет очевидной. По его словам, представитель СБУ провоцировал его на самоубийство, и Пашинин заявил, что готов к этому, но пообещал, что возьмет с собой и сбу-шников.

Напомним, Пашинин известен своими эпатажными высказываниями по поводу войны в Донбассе, где он находится в рядах ВСУ. Так, в июле он заявил, что на войне у него происходит «всплеск гормонов» и он испытывает «чудовищное удовольствие» от того, что его не убили.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пашинин заявил, что Украина — «это колония, в которой у нас, как у папуасов, нет прав на реализацию». По его словам, украинцам «нет дела до судьбы собственной страны».

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