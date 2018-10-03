РФ советуют ждать от США здравого смысла

Москва, , 03:46 — REGNUM РФ следует отстраниться от США, пока в отношениях между странами нет здравого смысла. С таким мнением 2 октября выступил политолог Федор Лукьянов в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Комментируя поток обвинений в сторону России, политолог в шутку предложил перестать отпираться и признать — «да, мы все можем делать. Бойтесь нас».

«Масштаб могущества России, которая способна практически на все, тешит эго нам, наверное, как патриотам нашей страны, но приводит в недоумение. Мне кажется, что мы находимся в очень тяжелом положении», — заявил Лукьянов.

По его мнению, в отношениях между государствами не надо любить друг друга, но они требуют «хотя бы базового здравого смысла».

«В нынешней ситуации я вообще не вижу никакой возможности его достичь. потому что все замешано на внутренней политике. И это касается не только Соединенных Штатов, а всего мира сейчас. Просто в Америке это особенно ярко выражено. И я боюсь, что единственное, что можем сделать (доказывать что-то бессмысленно — непонятно кому и непонятно что), постараться отстраниться и переждать».

Ранее французский политолог, заместитель директора Института европейских, российских и евразийских исследований при Университете Джорджа Вашингтона Марлен Ларюэль заявила в эфире, что дебаты о России в США стали заложниками поляризации американского общества. При этом споры ведутся не о реальном государстве, а о мифе врага.