Президент Армении уволил шесть министров

Ереван, , 02:19 — REGNUM Указы об увольнении шести министров подписаны президентом Армении Арменом Саркисяном, сообщили в пресс-службе главы государства.

Уточняется, что увольнения инициированы премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В отставку отправлены члены партий «Процветающая Армения» и «Дашнакцутюн».

Согласно указам, в отставку отравлены следующие члены «Процветающей Армении»: министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Артур Григорян, министр МЧС Грачя Ростомян, министр спорта и по делам молодежи Левон Ваградян, министра транспорта, связи и информационных технологий Ашот Акопян.

Также от занимаемых должностей освобождены следующие члены «Дашнакцутюн»: министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян и министр сельского хозяйства Артур Хачатрян.

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Напомним, в Ереване 2 октября началась массовая акция: Пашинян призвал соотечественников выйти на митинг, чтобы не дать парламентариям помешать проведению досрочных выборов.

1 октября Пашинян констатировал, что последние месяцы показали отсутствие в парламенте «надежной ситуации», и анонсировал начало встреч с фракциями по вопросу досрочных парламентских выборов. Без этого, по его словам, учитывая сложившуюся ситуацию, в стране не будет стабильности. Очередных же выборов, запланированных на 2022 год, ждать нельзя.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 октября Пашинян анонсировал проведение досрочных парламентских выборов в декабре. В этот же день парламент на внеочередном заседании принял законопроект, согласно которому, если премьер-министр подаст в отставку, а заседание парламента по форс-мажорным обстоятельствам не соберётся, заседание будет считаться отложенным, а не несостоявшимся.

Пашинян назвал этот законопроект «позорным» и оценил как попытку сорвать проведение парламентских выборов. Он призвал сограждан собрать митинг у здания парламента в Ереване.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этот же день у здания парламента был организован большой митинг, требующий провести внеочередные выборы. Пашинян выступил перед собравшимися, объявив об увольнении некоторых министров и анонсировав свою будущую отставку.

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