В Совфеде назвали демарш постпреда США при НАТО больной фантазией

Москва, , 01:37 — REGNUM Заявление американского постпреда при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон о намерении уничтожать российские ракеты, якобы разрабатываемые в нарушение Договора РСДМ, является плодом больного воображения, заявил член Совфеда Владимир Джабаров, передает Russia Today.

Комментируя высказывание Хатчисон, Джабаров сказал:

«Это плод больного американского воображения».

По словам сенатора, Вашингтон в очередной раз наступает на «красную черту».

«Неужели они не понимают, что любой ракетный удар по России будет иметь неотвратимые последствия», — отметил Джабаров.

По его словам, нужен диалог. Но Вашингтон же просто давит на ЕС, чтобы европейцы «раскошелились» ради защиты со стороны Пентагона. Между тем в Европейском союзе уже почти не верят «в российскую угрозу».

Напомним, Хатчисон обвинила Москву в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и пригрозила России уничтожением ракет, которые якобы разрабатываются в обход соглашения.

Позже американка уточнила, что ее заявление не предполагало военной агрессии против России, но ряд экспертов оценили ее выпад как угрозу.

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