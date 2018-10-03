Разногласия в США — сильнее лишь в Гражданскую войну?

Москва, , 03:44 — REGNUM Раскол в американском обществе произошел по базовым вопросам, не предполагающим компромисса, заявил 2 октября депутат Госдумы и ведущий шоу «Большая игра» Вячеслав Никонов в эфире Первого канала.

«Идет очень серьезный раскол. Раскол по гендерному признаку: мужчины больше поддерживают республиканцев, женщины — демократов. Раскол по религиозному признаку: верующие поддерживают республиканцев, неверующие — демократов. По расовому признаку: черные, цветные больше поддерживают демократов, белые — республиканцев. Сторонники абортов поддерживают демократов, противники абортов — республиканцев», — заявил Никонов.

Он отметил, что все перечисленные расхождения являются базовыми и бескомпромиссными.

«Говорят, что это высшая точка поляризации со времен Гражданской войны, которая расколола страну в XIX веке. И сейчас нечто похожее происходит», — считает депутат.

Ранее участники программы оценили место России в политических дебатах в Соединенных Штатах. Французский политолог, профессор американского университета Марлен Ларюэль полагает, что в американском поляризованном контексте РФ предстает не как государство, а как миф врага.