Пушков: Агрессивность США так же высока, как и их некомпетентность

Москва, , 00:40 — REGNUM Посол Соединенных Штатов в НАТО, угрожающая помешать разработкам новых российских ракет, не понимает, о чем говорит, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Twitter.

«Вслед за главой МВД США, который угрожает нам морской блокадой, посол США в НАТО пригрозила «уничтожать российские ракеты ещё на стадии разработки» (?!). Ясно, что ни тот, ни другая толком не понимают, о чем говорят. Их агрессивность прямо пропорциональна их некомпетентности», — заявил сенатор.

Напомним, 2 октября постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон заявила, что разработка Россией ракетного оружия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). И добавила, что Соедиенные Штаты будут уничтожать ракеты еще на стадии разработки.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон прокомментировала свои высказывания об уничтожении российских ракет. Она заявила, что не имела в виду превентивный удар по России, а лишь требовала от Москвы вернуться к соблюдению РСМД. При этом она подчеркнула, что США будут защищать в первую очередь свои интересы.

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