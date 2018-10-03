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Эксперт назвал заявление постпреда США при НАТО объявлением войны России

Политика

Вашингтон обвиняет Москву в собственных грехах

Москва, 3 октября 2018, 00:44 — REGNUM  Заявление американского постпреда при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон о намерении сбивать российские ракеты является фактическим объявлением войны, заявил военный эксперт Константин Сивков, передает РЕН-ТВ.

Комментируя слова Хатчисон, эксперт отметил, что это заявление надо понимать как возможность нанесения Пентагоном удара по России до создания и развертывания ракеты средней дальности.

«А это уже называется фактически готовностью, вернее, объявлением войны Российской Федерации», — сказал Сивков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 октября Хатчисон предупредила Москву о том, что может уничтожить российское ракетное оружие, якобы разрабатываемое в обход РСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). Позже она разъяснила, что вовсе не говорила об атаке на Россию, а просто о том, что Москва якобы нарушает РСМД.

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