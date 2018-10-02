СММ ОБСЕ призвала к разминированию прифронтовой территории в Донбассе

Киев, , 23:59 — REGNUM Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ призвала стороны в Донбассе разминировать все прилежащие к фронту территории, заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик, сообщает 2 октября «Укринформ».

Согласно сообщению, Сайдик сослался на инцидент, когда в Горловке на мине подорвались четверо подростков, трое погибли, один был ранен. Сайдик отметил, что подобные случаи были и раньше из-за неизбирательной укладки мин вдоль линии соприкосновения. Чтобы не повторялось таких случаев, стороны должны начать разминирование территории.

Напомним, гражданская война в Донбассе длится с 2014 года. За это время погибли множество мирных жителей и ополченцев.