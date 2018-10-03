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Или мы, или Россия: Украинская делегация в ПАСЕ выдвинула условия

Политика

Украинская сторона ставит вопрос ребром

Или мы, или Россия: Украинская делегация в ПАСЕ выдвинула условия
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
На Украине

Киев, 3 октября 2018, 00:05 — REGNUM  Если Россия вернётся в парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) без каких либо уступок Украине по вопросу Донбасса и Крыма, Украина готова пересмотреть свои отношения с ПАСЕ, заявил представитель Украины в организации Владимир Арьев 2 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мы чётко провели красную линию: в случае возвращения делегации РФ без существенных шагов РФ в вопросах Крыма и Донбасса, украинская делегация готова пересмотреть свои отношения с ПАСЕ», — пригрозил чиновник.

Арьев отметил, что таким образом Евросоюз может подорвать авторитет и доверие в глазах Украины.

Напомним, ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что ПАСЕ следует определиться, что важнее — участие России или регулярные истерики представителей Киева.

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