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Госдеп о поставке Сирии российских ЗРК С-300: Мы не в курсе...

Политика

Официальный представитель госдепа выразила надежду на то, что этого не случилось

Вашингтон, 2 октября 2018, 23:52 — REGNUM  Госдеп США не проинформирован о появлении на вооружении сирийской армии российских зенитно-ракетных комплексов С-300, заявила 2 октября официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

«Я не видела это сообщение. Не могу подтвердить, что это действительно так. Я надеюсь, что они этого не сделали. Это может привести к серьёзной эскалации из-за проблем, которые есть в Сирии», — сказала Науэрт.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России и членам Совбеза РФ о завершении доставки ЗРК С-300 в распоряжение сирийской армии.

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Война в Сирии
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