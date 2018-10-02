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Постпред США при НАТО пояснила слова о нейтрализации российских ракет

Политика

Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что не имела в виду нанесения превентивного удара по России

Вашингтон, 2 октября 2018, 23:35 — REGNUM  Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон прокомментировала своё заявление о том, что Соединённые Штаты будут уничтожать российские ракеты, нарушающие Договор по РСМД.

«Я не говорила о превентивном ударе по России», — написала она в своём микроблоге в Twitter.

«Моя точка зрения: Россия должна вернуться к соблюдению Договора по РСМД, или нам придётся соответствовать её возможностям, чтобы защитать интересы США и НАТО», — заявила американский дипломат.

Напомним, ранее сегодня постпред США при НАТО заявила, что разрабатываемое Россией ракетное оружие нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. При этом она отметила, что контрмеры Вашингтона «будут заключаться в ликвидации разрабатываемых Россией в нарушение договора ракет».

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Обострение отношений России и НАТО
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