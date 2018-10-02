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Новый президент Ирака назначил премьер-министра

Политика

У нового премьер-министра будет месяц на распределение должностей в правительстве

Багдад, 2 октября 2018, 23:45 — REGNUM  Избранный парламентом Ирака президент Бахрам Салих назначил премьер-министра страны — им стал шиит Адель Абдула Махди, 2 октября передает агентство Reuters.

По конституции Ирака у нового премьер-министра будет месяц на распределение должностей в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 октября курдский политик Бахрам Салих был выбран парламентом Ирака на пост президента голосами 219 из 329 депутатов.

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Внутренняя политика Ирака
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