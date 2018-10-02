В зоне деэскалации Идлиб боевики продолжают боевые действия

Дамаск, , 23:13 — REGNUM Террористы и боевики так называемой вооруженной оппозиции продолжают вести интенсивный обстрел в идлибской зоне деэскалации. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

В Центре сообщили, что несмотря на то, что в идлибской зоне деэскалации был установлен режим прекращения огня, незаконные вооруженные формирования продолжают обстрелы.

Российские военные снова призвали командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования.

Напомним, что в сирийской провинуии Идлиб должна была пройти засчистка от террористов и разного рода боевиков силами сирийских вооруженных сил при поддержке воздушно-космических сил России. Однако Турция смогла убедить российское руководство не проводить операцию и ввела свои войска на территорию Идлиба, чтобы сепарировать «вооруженную оппозицию» от террористов.

насколько действия Турции будут успешными, покажет время.

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