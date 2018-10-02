Вторник, 2 Октября 2018 года
23:52:04 МСК

Палестинские бедуины просят Меркель вступиться за них перед Израилем

Политика

Визит Меркель в Израиль запланирован на 3 октября

Рамалла , 2 октября 2018, 23:26 — REGNUM  Бедуины из поселения Хан аль-Ахмар на Западном берегу обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой защитить их деревню от сноса, запланированного властями Израиля, 2 октября передает агентство Reuters.

180 жителей бедуинской деревни, а также примкнувшие к ним гражданские активисты из Палестины и из-за рубежа, вышли на акцию протеста с портретами Меркель и призывами к Германии.

Визит Меркель в Израиль запланирован на 3 октября. Ожидается, что одним из вопросов встречи станет ситуация в Палестине.

Читайте также: Израиль ликвидировал лагеря протестующих против сноса бедуинской деревни

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить