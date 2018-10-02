Палестинские бедуины просят Меркель вступиться за них перед Израилем

Рамалла , , 23:26 — REGNUM Бедуины из поселения Хан аль-Ахмар на Западном берегу обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой защитить их деревню от сноса, запланированного властями Израиля, 2 октября передает агентство Reuters.

180 жителей бедуинской деревни, а также примкнувшие к ним гражданские активисты из Палестины и из-за рубежа, вышли на акцию протеста с портретами Меркель и призывами к Германии.

Визит Меркель в Израиль запланирован на 3 октября. Ожидается, что одним из вопросов встречи станет ситуация в Палестине.

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