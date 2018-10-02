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На Украине рекомендуют штрафовать СМИ за непризнание «российской оккупации»

Политика

«Свидетели оккупации» не терпят инакомыслия

Киев, 2 октября 2018, 23:13 — REGNUM  Комитет Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики рекомендовал парламенту принять в первом чтении закон, предусматривающий наказание СМИ, оправдывающих «оккупацию Украины», сообщил 2 октября официальный сайт Верховной рады.

«Предлагается более четко ввести такие категории запрещенного контента, как «высказывания, которые оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины, если такая трансляция преследует цель разжигания вражды и ненависти» и «терминология, которая противоречит Закону Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», — сказано в сообщении.

Законопроект призван противодействовать «языку вражды» в украинских СМИ. С его помощью регулирующие органы Украины смогут «видоизменять запрещённые типы контента».

Напомним, ранее депутат Верховной рады Максим Бурбак призвал парламент ввести ответственность за отрицание «военной агрессии России против Украины», а также потребовал закрыть «рупоры Кремля» — оппозиционные украинские телеканалы 112.ua и NewsOne.

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