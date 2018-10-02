Госдеп заявил о визите Помпео в Пхеньян и его встрече с Ким Чен Ыном

Вашингтон, , 23:00 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео 7 октября посетит столицу КНДР и встретится с лидером северокорейского государства Ким Чен Ыном, заявила 2 октября на брифинге официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

По ее словам, визит состоится в рамках недельного турне по странам Азии, в число которых входят Япония, Южная Корея, КНДР и Китай.

«Госсекретарь Помпео посетит Японию, Северную Корею, Южную Корею и Китай с 6 по 10 октября. В Токио 6−7 октября госсекретарь встретится с премьер-министром Абэ и министром иностранных дел Таро Коно, в Пхеньяне госсекретарь 7 октября встретится с председателем Ким Чен Ыном», — сказала Хезер Науэрт.

Как сообщало ИА REGNUM, главным вопросом диалога США и КНДР остается ядерное оружие Пхеньяна. Белый дом пытается вынудить Северную Корею разоружиться, не давая никаких гарантий ее безопасности.

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