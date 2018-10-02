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Парламент Ирака избрал нового президента страны

Политика

Бархам Салих обещает «сохранить единство и безопасность Ирака»

Багдад, 2 октября 2018, 22:56 — REGNUM  Парламент Ирака избрал нового президента страны, 2 октября передает агентство Reuters.

Новым президентом Ирака избран курдский политик Бархам Салих. За него проголосовали 219 из 329 депутатов.

«Я обещаю сохранить единство и безопасность Ирака», — заявил Салих после избрания.

Избрание Салиха знаменует собой «начало конца» нескольких месяцев политического кризиса после выборов в Ираке.

По конституции Ирака Салих в течение 15 дней должен предложить кандидату от крупнейшего парламентского блока на должность премьер-министра, который за месяц обязан сформировать правительство.

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Внутренняя политика Ирака
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