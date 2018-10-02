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Нетаньяху требует от МАГАТЭ проверить некий «атомный склад» в Иране

Политика

Премьер-министр Израиля считает, что предыдущие инспекции МАГАТЭ были неполными

Нетаньяху требует от МАГАТЭ проверить некий «атомный склад» в Иране
Иван Шилов © ИА REGNUM
Биньямин Нетаньяху

Иерусалим, 2 октября 2018, 22:40 — REGNUM  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на проверке инспекторами МАГАТЭ объекта в иранском Туркузабаде, где, по его мнению, находится секретный атомный склад, сообщается в пресс-релизе, опубликованном 2 октября.

Напомним, о существовании секретного атомного склада в Иране Нетаньяху заявил в конце сентября с трибуны ООН. В свою очередь, генсек МАГАТЭ Юкия Амано сообщил о проверке, которую осуществили эксперты организации на всех дополнительных объектах.

Тем не менее премьер-министр Израиля настаивает на проверке конкретного объекта в Туркузабаде и считает, что это надо сделать как можно скорее.

«Нет причин ждать. МАГАТЭ должно проинспектировать этот объект, немедленно отправив туда наблюдателей со счетчиками Гейгера, и тогда будут подтверждены слова премьер-министра», — указано в пресс-релизе.

Как сообщало ИА REGNUM, Израиль и США утверждают, что Иран не соблюдает условия многостороннего соглашения по своей ядерной программе. Все остальные участники иранской ядерной сделки и руководство МАГАТЭ не зафиксировали никаких нарушений со стороны Ирана.

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Израиль и Иран
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