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Украинский политик: разрешать двойное гражданство в стране пока нельзя

Политика

Ранее консул Венгрии раздавал венгерские паспорта украинским гражданам

Киев, 2 октября 2018, 22:33 — REGNUM  На Украине нельзя разрешать двойное гражданство без единой наци, заявил бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебровский, сообщает 2 октября «112 Украина».

По его словам, вокруг Украины находятся «бывшие империи», которые хотят восстановиться. Пока кто-то «посягает на территориальную целостность Украины», в стране не будут вводить двойное гражданство, отметил Жебровский.

Напомним, ранее на Украине разгорелся скандал из-за того, что венгерский консул раздавал в Закарпатской области венгерские паспорта местным жителям. Гражданам Венгрии также говорилось, чтобы они не рассказывали властям о втором паспорте.

После скандала Венгрия заявила, что двойное гражданство — распространенная практика в ЕС.

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Политическая жизнь Украины
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