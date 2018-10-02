Украинский политик: разрешать двойное гражданство в стране пока нельзя

Киев, , 22:33 — REGNUM На Украине нельзя разрешать двойное гражданство без единой наци, заявил бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебровский, сообщает 2 октября «112 Украина».

По его словам, вокруг Украины находятся «бывшие империи», которые хотят восстановиться. Пока кто-то «посягает на территориальную целостность Украины», в стране не будут вводить двойное гражданство, отметил Жебровский.

Напомним, ранее на Украине разгорелся скандал из-за того, что венгерский консул раздавал в Закарпатской области венгерские паспорта местным жителям. Гражданам Венгрии также говорилось, чтобы они не рассказывали властям о втором паспорте.

После скандала Венгрия заявила, что двойное гражданство — распространенная практика в ЕС.