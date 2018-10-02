Автокефалия УПЦ: «Миллионы православных мириться с этим не будут»

Москва, , 22:36 — REGNUM Автокефалия украинской церкви спровоцирует возникновение нового крупного конифликта на Украине. Об этом 2 октября заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Когда высказываются, как на Украине все заживут после принятия томоса, складывается впечатление, что это даже не православные люди, но и не христиане. Потому что с точки зрения христианства нет национальных церквей — с точки зрения христианства даже раскол на католиков и православных — это тяжелейший раскол», — заявил Ищенко.

Христианство рассматривает себя как единую религию, для него нет национальных границ, нет национальных церквей, отметил он.

Между тем, если в России все приходы принадлежат РПЦ, на Украине же каждый приход является юридическим лицом. И те храмы, которые являются древними памятниками архитектуры, лавры, в том числе и Киево-Печерская лавра, фактически принадлежат государству. Таким образом, можно ожидать, что в случае создания поместной церкви государство просто передаст любую лавру новообразованной церковной организации.

Украинское государство активно вмешивалось и вмешивается в дела церкви и как никакое другое имеет механизмы этого вмешательства на основании своего внутреннего законодательства. Однако маловероятно, что «миллионы православных будут мириться с созданием некоего нового образования», уверен Ищенко.

«Мы прекрасно знаем, что на территории Украины большая часть православных принадлежит к московскому патриархату до сих пор, несмотря на более чем двадцатилетнее давление. Сейчас идёт уже третий этап захватов храмов — первый был при Кравчуке, второй при Ющенко», — продолжил эксперт.

«Порошенко говорит о создании какой-то новой поместной церкви. Варфоломей, по сути дела, пытается создать новый экзархат — он сказал, что присланные экзархи назначат новую иерархию украинской православной церкви, и иерархия примет в эту церковь всех, кто захочет туда вступить. То есть тех, кого туда загонит Порошенко. Понятно, что это ведёт к конфликту, и понятно, что это противоречит любым нормам — общечеловеческим и православным», — указал он.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви на Украине, обращение своим постановлением поддержала Верховная рада.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, в свою очередь, заявил, что томос об автокефалии украинской церкви должен получить новый глава украинской церкви, которого должен избрать объединительный собор из числа архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и определенной части архиереев Украинской православной церкви Московского патриархата.

Ситуация вокруг предоставления Вселенским патриархатом автокефалии Украинской православной церкви вызвала в стране бурную реакцию и уже ознаменовалась подачей иска против украинского президента за вмешательство в дела церкви. Между тем в СМИ активно обсуждается перспектива физического противостояния и силового отъема храмов «московской» УПЦ государством.

Глава УПЦ КП патриарх Филарет примиряюще заявил о том, что судьба Киево-Печерской лавры и других храмов после получения томоса будет решаться голосованием религиозных общин. Между тем на этом фоне 28 сентября в селе Богородчаны (Ивано-Франковская область) радикалы «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже напали на Свято-Троицкий храм, избив его прихожан.