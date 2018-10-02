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Бегство с Украины: «Население уже не видит на родине никакого будущего»

Политика

«Две трети населения либо мечтают выехать, либо одобряют решение о выезде с Украины»

Москва, 2 октября 2018, 22:35 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко уже не надеется опереться на поддержку населения собственной страны. Об этом 2 октября заявил член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Используя возможности немного подкорректировать выборы, возможности внешних геополитических игроков, таких как США, он надеется выиграть эти выборы. Вот и вся украинская политика», — заявил Безпалько.

По его словам, Порошенко до последнего будет играть на том, что поможет ему удержаться у власти — то есть на конфликтах с Россией и республиками Донбасса.

«Крым, Донбасс, вдруг возникшая ситуация с поместной церковью, хотя ещё в конце июля Варфоломей ничего не заявлял… Вся задача Порошенко — играя на конфликтах, используя админресурс, показать из себя самого патриотичного человека, самого украинского украинца из всех», — указал политолог.

«А на население, которое там живёт и которому сейчас повысят газ и электричество по требованию МВФ, электричество, — до сих пор сейчас в Киеве нет горячей воды и отопления, — на население всем этим политикам, политологам, которые получают деньги, отрабатывая эту риторику, им абсолютно всё равно. Население там вымирает и мечтает выехать. Оно в этой стране не видит уже никакого будущего. По оценка экспертов, абсолютно антироссийских, две трети населения либо мечтают выехать, либо одобряют решение о выезде из Украины», — добавил Безпалько.

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Украина глазами экспертов
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