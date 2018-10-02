«Закончить конфликт миром Порошенко не хочет, и ему никто не разрешит»

Москва, , 22:32 — REGNUM Украинские власти, и в частности президент страны Пётр Порошенко, не руководствуются в своих действиях национальными интересами Украины, а потому никогда не пойдут на примирение с республиками Донбасса. Об этом 2 октября заявил член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Порошенко играет теми картами, которыми ему разрешили играть. Конечно, граждане хотят мира, но эта война на Донбассе — очень удобный способ (для Запада) давить на Российскую Федерацию. Поэтому никто ему закончить эту войну миром не разрешит», — заявил Безпалько.

В этой связи сложно ожидать от Порошенко даже абстрактных обещаний о примирении — если они и будут, то предельно завуалированные, и вся политическая риторика не выйдет за пределы «пышных маниловских мечтаний», считает эксперт.

«Что хотела сделать Надежда Савченко, герой Украины, офицер? Она хотела поехать на Донбасс и сесть, и договориться — давайте жить мирно. У неё мышление простое, солдатское — если нужен мир, значит нужно ехать и договариваться о мире. Где она сейчас, Надежда Савченко, герой Украины? В тюрьме. Украинской. И никто её не рвётся спасать теперь», — отметил Безпалько.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил об усилении оборонного сотрудничества США и Украины после того, как Киев получил в своё распоряжение два списанных американских патрульных катера класса «Айленд». Позже Порошенко заявил также о намерении купить у Вашингтона системы ПВО. При этом он объявил Украину «де-факто восточным флангом НАТО».