Мадрид, 2 октября 2018, 22:29 — REGNUM Правительство Испании отвергает ультиматум главы Каталонии Кима Торра о «согласовании механизма» независимости региона, 2 октября передает агентство Reuters.
«Мы не принимаем ультиматумы, — заявила журналистам пресс-секретарь правительства Изабель Селаа. — Самоуправление — да, независимость — нет».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 октября Торра потребовал от правительства Испании «к ноябрю» «согласовать механизм самоопределения» региона — в противном случае сторонники независимости «больше не будут гарантировать стабильность господину Педро Санчесу».
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