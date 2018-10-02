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Правительство Испании отвергает ультиматум главы Каталонии

Политика

«Самоуправление — да, независимость — нет»

Мадрид, 2 октября 2018, 22:29 — REGNUM  Правительство Испании отвергает ультиматум главы Каталонии Кима Торра о «согласовании механизма» независимости региона, 2 октября передает агентство Reuters.

«Мы не принимаем ультиматумы, — заявила журналистам пресс-секретарь правительства Изабель Селаа. — Самоуправление — да, независимость — нет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 октября Торра потребовал от правительства Испании «к ноябрю» «согласовать механизм самоопределения» региона — в противном случае сторонники независимости «больше не будут гарантировать стабильность господину Педро Санчесу».

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