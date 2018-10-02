Итоги евроинтеграции: «Украина отдаляется от Запада по всем стандартам»

Москва, , 22:31 — REGNUM Идея интеграции в Евросоюз помогла Киеву отвлечь внимание украинского общества от решения актуальных проблем. Об этом 2 октября заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Украине предложили очень привлекательную идею — интеграцию в Европейский союз. Почему она в головах у многих украинцев? Потому что это простое решение сложного вопроса. Политики навязали украинскому обществу мысль о том, что если мы реализуем эту идею, то все проблемы — нищета, безработица — уйдут в сторону», — заявил Килинкаров.

Между тем на практике Украина не приближается, а отдаляется от Европы, указал он. При этом Евросоюз уже однозначно показал, что Украина в этом сообществе стран совершенно не нужна.

«Европа открывает нам свои рынки? Нет, она их не открывает, она их жёстко защищает. Европа готова инвестировать в Украину? Нет, она не готова инвестировать в Украину. Все поступления, иностранные инвестиции, которые заходят в Украину, — это украденные внутри Украины деньги, выведенные в офшор и заведённые туда обратно. И заводят обратно только те, кто контролирует власть и может, а соответственно, контролирует и эти финансы. Назовите мне хоть одну американскую инвестицию в Украине! Никто другой деньги в Украину не заводит», — отметил Килинкаров.

«Украина не приближается, а отдаляется от Европы по всем стандартам: и по вопросам безопасности, и правового государства, судебной системы. Многие это поняли. Поэтому люди, которые были патриотами страны, осознали — уже пятого президента меняют, а ничего позитивного в стране не происходит, и каждая власть, которая приходит, начинает заниматься любимым делом, а именно грабить эту страну», — заключил он.