Десятки тысяч митингующих в Ереване требуют проведения внеочередных выборов

Ереван, , 22:07 — REGNUM Десятки тысяч митингующих окружили здание парламента Армении, требуя проведения внеочередных парламентских выборов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В данный момент в здании парламента находится премьер-министр Армении Никол Пашинян, который попытается достичь с парламентскими политическими силами о проведении выборов.

Перед тем как зайти в здание парламента, Пашинян выступил на митинге, где заявил об увольнении некоторых министров, подчеркнув, что когда указы вступят в силу (по Конституции указы об увольнении министров должен подписать президент), он сам подаст в отставку.

«Как только решение об освобождении министров и губернаторов юридически вступит в силу, после этого — не называю конкретного срока — я подам в отставку. Через 7 дней парламент должен избрать премьера, если премьер не будет избран, то будет второй тур. Если и тогда парламент не избирает нового премьера, то пройдут досрочные парламентские выборы», — сказал Пашинян.

По его словам, если выяснится, что народ выступает за проведение внеочередных парламентских выборов, значит, «мы с народом сможем не допустить, чтобы парламент избрал нового премьер-министра».

Пашинян добавил также, что после отставки он продолжит исполнять обязанности главы правительства.

«В этот период не произойдет ничего — ни один лист, ни один автомобиль, ни один куст, ни один депутат, ни одно дерево не будут повреждены. Я пройду на территорию Национального Собрания, чтобы провести переговоры с находящимися там депутатами и представителями политических сил для преодоления создавшейся ситуации», — сказал он.

Уже из здания парламента Пашинян призвал соблюдать спокойствие, не скандировать оскорбительные лозунги и позволить тем депутатам, которые захотят, покинуть здание парламента.

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