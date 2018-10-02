Путин продлил полномочия прокурора Татарии

Москва, , 22:05 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин назначил Илдуса Нафикова прокурором Татарии еще на пять лет. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале Кремля.

Полномочия действующего главы ведомства продлены в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации».

ИА REGNUM напоминает, Нафиков впервые назначен прокурором республики в 2013 году. До этого он занимал пост главы казанской прокуратуры.

В январе 2015 года глава государства своим указом присвоил Нафикову звание «государственный советник юстиции третьего класса», которое приравнивается к воинскому званию «генерал-майор».