Сирия: идет активная зачистка боевиков из радикальных группировок

Дамаск, , 22:00 — REGNUM На днях несколько исламистов были убиты из засады возле стратегического города Джиср-Аш-Шугур в провинции Идлиб.

По информации оппозиционных активистов, размещенной в социальных сетях, четыре джихадиста: два члена «Исламской партии Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и два члена организации «Хаят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были убиты из засады, устроенной неизвестными в окрестностях города Джиср Аш-Шугур.

Сообщается, что засада была проведена вдоль дороги Мардж Аз-Зухур-Халуз, которая находится на востоке провинции Латакия у административной границы с провинцией Идлиб.

Кроме этого, еще один лидер исламистов был убит недалеко от города Кафр Набль на юго-западе провинции Идлиб. Он был идентифицирован как Абу Муавия аль-Туркмани. Сообщается, что он был застрелен неизвестным, который открыл огонь по его автомобилю, ехавшему по дороге Кафр Набль-Хазарин.

Абу Муавия аль-Туркмани был одним из высокопоставленных командиров «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе города Кафр Набль.

Военные эксперты отмечают, что идет активная зачистка полевых командиров и боевиков радикальных группировок, которые не согласны выполнять условия Сочинского соглашения о создании демилитаризованной зоны в Идлибе.

Соглашением определены три радикальные группировки, которые должны полностью покинуть демилитаризованную зону до 15 октября: «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Хорас ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Остальные группировки исламистов должны вывести из этой зоны до 10 октября все тяжелое оружие: артиллерийские и минометные системы, ракетные установки, РСЗО, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы, танки. Только боевикам Свободной сирийской армии разрешили оставить при себе тяжелые пулеметы и ПТРК, так как ССА поддерживается и финансируется Турцией.

Проведение разъяснительной работы на первом этапе возложено на турецких военных. В настоящее время представители турецкой разведки ведут переговоры с боевиками, пытаясь убедить их добровольно выполнить условия договоренностей.