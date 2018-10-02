Глава Каталонии выдвинул ультиматум испанскому правительству

Барселона, Испания, , 22:15 — REGNUM Глава Каталонии Ким Торра потребовал от правительства Испании в течение месяца «согласовать механизм» самоопределения региона, 2 октября передает агентство Reuters.

«Если к ноябрю не будет согласованного механизма, то партии, выступающие за независимость, больше не будут гарантировать стабильность… господину Педро Санчесу», — заявил Торра.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября, в годовщину несостоявшейся независимости Каталонии, на улицы Барселоны вышли тысячи протестующих. Массовые манифестации закончились беспорядками, в которых пострадали десятки человек.

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