Вторник, 2 Октября 2018 года
23:54:47 МСК

Глава Каталонии выдвинул ультиматум испанскому правительству

Политика

«Партии, выступающие за независимость, больше не будут гарантировать стабильность»

Барселона, Испания, 2 октября 2018, 22:15 — REGNUM  Глава Каталонии Ким Торра потребовал от правительства Испании в течение месяца «согласовать механизм» самоопределения региона, 2 октября передает агентство Reuters.

«Если к ноябрю не будет согласованного механизма, то партии, выступающие за независимость, больше не будут гарантировать стабильность… господину Педро Санчесу», — заявил Торра.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября, в годовщину несостоявшейся независимости Каталонии, на улицы Барселоны вышли тысячи протестующих. Массовые манифестации закончились беспорядками, в которых пострадали десятки человек.

Читайте также: Сторонники независимости Каталонии попытались взять штурмом парламент

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Референдум о независимости Каталонии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить