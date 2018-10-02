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Клинцевич рассказал о возможностях Венгрии повлиять на Украину

Политика

РФ не нужно расчленение Украины

Москва, 2 октября 2018, 22:36 — REGNUM  У Венгрии есть политические возможности давления на Украину, но она ими не пользуется, а проводит свою позицию, заявил 2 октября член Совета Федерации Франц Клинцевич в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам Клинцевича, «у Венгрии сегодня большие возможности — политические, экономические, с точки зрения влияния Евросоюза» для того, чтобы не допустить ущемления интересов их соотечественников на территории Украины.

«Но Венгрия не осуществляет эти проекты, не указывает жестко, не решаются вопросы в ПАСЕ, не вызываются туда люди и не спрашиваются, на каком основании вы приняли такое законодательство и проводите в жизнь такие законы», — заявил член Совфеда.

Вместо этого европейская страна «проводит четко позицию, когда дают гражданство Венгрии, формируют национальные стереотипы».

В то же время РФ, как заметил Франц Клинцевич, расчленение Украины как раз невыгодно и полностью противоречит политике нашей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Украины Павел Климкин обвинил Россию в напряженности с венгерским национальным меньшинством, проживающим в Закарпатье. Доказательств своих доводов министр не представил.

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