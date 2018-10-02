Пользователи сети нашли фото Чепиги на стенде «Герои России» в ДВОКУ

Москва, , 21:31 — REGNUM В сети обнаружилось новое фото Анатолия Чепиги, которого СМИ Великобритании ассоциируют с Русланом Бошировым, обвиняемым Лондоном в причастности к инциденту с отравлением в Солсбери.

Снимок мужчины обнаружили пользователи анонимного имиджборда «Двач» в фотоальбоме одного из пользователей социальной сети «Одноклассники», озаглавленном «ДВОКУ 92 — 25 лет в строю».

На фото Анатолий Чепига изображён на стенде «Герои России» наряду с другими выпускниками Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Рокоссовского. Само изображение опубликовано 26 июня 2017 года.

Напомним, накануне бывший журналист «Центра управления расследованиями» Сергей Канев, участвовавший в «расследовании» The Insider и Bellingcat по делу Скрипалей, заявил в интервью украинскому телеканалу «Громадськое», что Анатолий Чепига якобы руководил спецоперацией по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича в 2014 году.

Отметим, что в Кремле ранее опровергли информацию о награждении выпускника ДВОКУ Анатолия Чепиги звездой Героя России. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такого имени не содержится в списках награждённых.

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