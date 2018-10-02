Шойгу рассказал о сроках построения в Сирии единой системы управления ПВО

Москва, , 21:19 — REGNUM Единая система управления противовоздушной обороной (ПВО) будет создана в Сирии к 20 октября, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на оперативном совещании Совбеза России с участием президента Владимира Путина.

По его словам, единая система управления ПВО будет создана в Сирии не позднее 20 октября текущего года.

«Что касается единой системы управления всей сетью ПВО, мы также приступили к поставкам оборудования, завершим полностью всю работу с подготовкой и обучением экипажей, завязыванием в единую сеть к 20 октября», — сказал Сергей Шойгу.

Напомним, 2 октября глава военного ведомства РФ доложил о завершении доставки в Сирию зенитно-ракетных комплексов ПВО С-300 и другого сопутствующего оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, после гибели в Сирии российского самолета-разведчика Ил-20, которую спровоцировали истребители ВВС Израиля, власти России приняли решение о качественном техническом усилении системы ПВО Сирии и создании единой системы управления противовоздушной обороной.

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