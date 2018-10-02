Глава партии венгров Украины отверг слухи о сепаратизме

Киев, , 21:54 — REGNUM В Закарпатье нет угрозы венгерского сепаратизма, заявил глава партии венгров Украины Василий Брензович 2 октября в эфире телеканала 112.ua.

«Ну какой может быть в Закарпатской области сепаратизм? Наше государство стремится в Европу, НАТО, находится в Европе, в НАТО. Не думаю, что там есть опасность сепаратизма», — прокомментировал политик ситуацию с выдачей венгерских паспортов в закарпатском городе Берегово.

Ещё один гость в студии, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что венгерские дипломаты нарушили закон, когда привезли паспорта на территорию Закарпатья:

«Перемещение дипломатической почтой государственных документов государственного образца в виде паспортных книжек является перемещением на территорию суверенной страны официальных документов, предоставляющих право гражданства и выдающихся в консульском учреждении, на территории другого государства. Это запрещено», — отметил чиновник.

Напомним, глава МИД Украины потребовал в недельный срок отозвать консула Венгрии из Берегово, в противном случае Украина вышлет его сама.

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