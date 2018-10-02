Вторник, 2 Октября 2018 года
23:54:01 МСК

Глава партии венгров Украины отверг слухи о сепаратизме

Политика

Украина и Венгрия движутся в одном направлении, так что сепаратизма быть не может

Глава партии венгров Украины отверг слухи о сепаратизме
Bikkessy Heinbucher József. Венгерские крестьяне. 1816

Киев, 2 октября 2018, 21:54 — REGNUM  В Закарпатье нет угрозы венгерского сепаратизма, заявил глава партии венгров Украины Василий Брензович 2 октября в эфире телеканала 112.ua.

«Ну какой может быть в Закарпатской области сепаратизм? Наше государство стремится в Европу, НАТО, находится в Европе, в НАТО. Не думаю, что там есть опасность сепаратизма», — прокомментировал политик ситуацию с выдачей венгерских паспортов в закарпатском городе Берегово.

Ещё один гость в студии, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что венгерские дипломаты нарушили закон, когда привезли паспорта на территорию Закарпатья:

«Перемещение дипломатической почтой государственных документов государственного образца в виде паспортных книжек является перемещением на территорию суверенной страны официальных документов, предоставляющих право гражданства и выдающихся в консульском учреждении, на территории другого государства. Это запрещено», — отметил чиновник.

Напомним, глава МИД Украины потребовал в недельный срок отозвать консула Венгрии из Берегово, в противном случае Украина вышлет его сама.

Читайте также: Венгрия должна за неделю отозвать консула из Закарпатья — МИД Украины

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Евроинтеграция Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить